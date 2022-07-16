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16 Temmuz 2022 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 07:00:00

'Stres'li leyleğe şefkat

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Cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek, 5 gün sonra arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Veteriner hekimler, strese bağlı sıkıntı yaşayan, vitamin ve besin eksikliği olan leyleğe ilk müdahaleyi yaptı.

ANNESİNİN KURTARMASI BEKLENDİ

Bursa'da yaşanan olay Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Kayapa Merkez Camisi'nin kubbesindeki leylek yuvasındaki 2 yavrudan biri, alt kubbeye düştü. Mahalle sakinleri, durumu muhtara bildirdi. Bir süre yavrunun annesi tarafından kurtarılması beklendi. Fakat 5 gün geçmesine rağmen yavru kurtarılamayınca, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, sepetli itfaiye aracıyla kubbeye çıkamadı.

3 SAAT SÜREN ÇALIŞMA İLE KURTARILDI

Nilüfer Arama-Kurtarma (NAK) ekiplerinden yardım istendi. NAK ekipleri, istasyon kurarak caminin kubbesine çıktı. 3 saatlik çalışmanın ardından ekipler, yavru leyleğe ulaştı. Diğer leyleği de alarak inen ekipler, yavruları kontrol etti. Veteriner hekimler, strese bağlı sıkıntı yaşadığı, vitamin ve besin eksikliği olduğu belirlenen leyleğe gerekli müdahaleyi yaptı. Bir süre daha tedavisi sürecek olan leylek, Bursa Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.

Etiketler : bursa leylek yaşam
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