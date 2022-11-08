Starbucks'ta Rize çayı dönemi başladı

Türkiye'de faaliyet gösteren kahve zinciri Starbucks, menüsüne bir ekleme yaptı. Geçtiğimiz dönemde menüsüne Türk kahvesini de dahil eden marka, bu kez müşterilerinin karşısına Rize çayı çıkaracak.

Starbucks'tan yapılan açıklamada, "Türk kahvesinin ardından Türk çayını da ürün gamımıza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Alışkın oldukları çay lezzetini mağazalarımıza taşıyoruz" denildi.