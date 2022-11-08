VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'dan Türkiye'ye tahıl anlaşması övgüsü
Emine Erdoğan: Bizim için temizlik inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir
Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yol haritası
Hatay'da demir çelik üretim tesisinde patlama: 6 yaralı
İtalya'da 2 bin 300 yıllık bronz heykeller keşfedildi
Ağrı'daki trafik kazasında yaralanan 18 kişiden 17'si taburcu edildi
Uganda ilk uydusunu uzaya gönderdi
THY'den iç hatlarda indirim kampanyası
Kuduz şüphesinde, yaranın basınçlı su ve sabunla yıkanması hayat kurtarıyor
Hollanda hükümetine Türkiye ile ilişkilerde reel politik gerçeklere uygun davranması tavsiye edildi
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "rejim değişikliği için referandum yapılamayacağını" söyledi
AK Parti Kadın Kollarının mahallelerdeki sandık çalışması başladı
Bosna Hersek'te ömrünü soykırım kurbanlarına adayan Nukic vefat etti
Uzmanlar "yeşil aklamayı" önlemek için şeffaf sıfır emisyon planları talep ediyor
İsveç hükümetinin terörle arasına mesafe koyması PKK/YPG destekçilerini rahatsız etti
Bakanlıktan "Singapur'da Türk markalı ürünlere izin verilmemesi" iddialarına yanıt
Bakan Karaismailoğlu: Hasankeyf Tüneli'yle hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan, Kristersson'u resmi törenle karşıladı
TEKNOFEST heyecanı 2023 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam edecek
Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım göndereceğini duyurdu
HDP'li Semra Güzel için komisyon kararı
Togg'un fabrika açılışından yeni görüntüleri paylaştı
Bakan Koca: Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak
08 Kasım 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 17:00:00

Starbucks'ta Rize çayı dönemi başladı

ABONE OL

Türkiye'de faaliyet gösteren kahve zinciri Starbucks, menüsüne bir ekleme yaptı.

Türkiye'de faaliyet gösteren kahve zinciri Starbucks, menüsüne bir ekleme yaptı. Geçtiğimiz dönemde menüsüne Türk kahvesini de dahil eden marka, bu kez müşterilerinin karşısına Rize çayı çıkaracak.

Starbucks'tan yapılan açıklamada, "Türk kahvesinin ardından Türk çayını da ürün gamımıza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Alışkın oldukları çay lezzetini mağazalarımıza taşıyoruz" denildi.

Etiketler : Starbucks Türkiye kahve zinciri Starbucks Türk kahvesi
İspanyolca dersleri alıyor

İspanyolca dersleri alıyor
Yüzük suskunluğu

Yüzük suskunluğu
Mikrofon askerde de peşimi bırakmadı

Mikrofon askerde de peşimi bırakmadı
Estetik sorusuna sinirlendi

Estetik sorusuna sinirlendi
Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak

Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak
Düğün öncesi bakıma girdi

Düğün öncesi bakıma girdi
‘Çalışmayı seviyorum'

‘Çalışmayı seviyorum'
Beni rock yıldızı gibi hissettirin

Beni rock yıldızı gibi hissettirin
Doğru projeyi tercih ediyor

Doğru projeyi tercih ediyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX