VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin olası sınır ötesi askeri operasyonu İran'ı panikletti!
Yunan oyunu deşifre oldu!
Arnavutköy'de 393 hafız için icazet töreni düzenlendi
Bulgaristan sınırındaki tır kuyruğu devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz güvenlik koridorunu en kısa sü...
İstanbul'u fetih coşkusu sardı
Rusya: Dnipro bölgesinde Ukrayna'ya ait büyük bir cephanelik ile Su-25 uçağını vurduk
Rus saldırılarında buğday deposunun bombalandığı Ukrayna'nın Kopiliv köyü yardım bekliyor
Papa Franciscus'tan Başkan Erdoğan'a övgü
Bulgaristan'da geçmişte Türk ve Müslümanlara yönelik asimilasyon girişimleri acıyla hatırlanıyor
2022 Temmuz emekli zammı belli oldu!
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açtı
Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali
Tuz Gölü Havzası'nda yonca verimi üreticinin yüzünü güldürüyor
Ordu'da 3 yılda 17 bin 500 dönüm arazi tarıma kazandırıldı
Hububat hasadında ürün kaybını önlemek için teknik personel sahada olacak
Erkek Kata Milli Takımı Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Türkiye, Afrika ve ortak insani yardım perspektifi
Türkiye'nin Afrika'daki eğitim faaliyetleri - Fatimatou topu at!
MSB duyurdu: Bakan Akar, BAE'ye gidiyor!
Evlat nöbetinin 1000. günü!
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı Ödülleri Sahiplerini Buldu
Astım tedavisinde ilaçlar kadar dış etkenler de önemli
Laboratuvarda ahşap üretilecek
29 Mayıs 2022 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2022 Pazar 16:30:00

Spor arası Şafak temizliği

ABONE OL

Sinop'ta yaşayan 45 yaşındaki Şafak Bayrak, her gün düzenli olarak Karakum gezi yolunda yaptığı sabah yürüyüşünde, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında gördüğü çöpleri topluyor.

Sinop'ta yaşayan 45 yaşındaki Şafak Bayrak, her gün düzenli olarak Karakum gezi yolunda yaptığı sabah yürüyüşünde, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında gördüğü çöpleri topluyor.

Bir saatlik yürüyüşünde 50 poşet çöp topluyor. Kendisine neden yaptığı sorulduğunda ise cevabı, "İnsanlar niye atıyor?" şeklinde oluyor. Bayrak, insanlarda çevre bilincinin eksik olduğunu söylüyor.

Etiketler : Spor arası Şafak temizliği Sinop Şafak Bayrak
‘Her şeye Rağmen' gala

‘Her şeye Rağmen' gala
Dört koldan saldıracağız

Dört koldan saldıracağız
Evlilik güzel

Evlilik güzel
Hipotermili final

Hipotermili final
4 ay Urla'da kalacak

4 ay Urla'da kalacak
Yeniden İstanbul'da

Yeniden İstanbul'da
Listelere girdi

Listelere girdi
Konser maratonu

Konser maratonu
Gündüz bağda akşam sahada!

Gündüz bağda akşam sahada!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX