Spor arası Şafak temizliği

Sinop'ta yaşayan 45 yaşındaki Şafak Bayrak, her gün düzenli olarak Karakum gezi yolunda yaptığı sabah yürüyüşünde, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında gördüğü çöpleri topluyor.



Bir saatlik yürüyüşünde 50 poşet çöp topluyor. Kendisine neden yaptığı sorulduğunda ise cevabı, "İnsanlar niye atıyor?" şeklinde oluyor. Bayrak, insanlarda çevre bilincinin eksik olduğunu söylüyor.