Sözde 'yurtta sulh konseyi' için defter kapanmadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz ihanet girişimini yöneten sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu ve geçen hafta hükmün açıklandığı 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasının "kısa kararı" taraflara tebliğ edildi.

Kısa karara göre, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden eski Hava Kuvvetleri Komutanı orgeneral Akın Öztürk, eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Hakan Evrim, Ali Osman Gürcan, Erhan Caha, Mehmet Partigöç, Gökhan Şahin Sönmezateş, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer, eski albaylar Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Fırat Alakuş, Ahmet Özçetin, Murat Koçyiğit, Osman Kılıç, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Muzaffer Düzenli ve Muhsin Kutsi Barış, Türkiye genelindeki darbe eylemlerinden sorumlu tutuldu.

Bu nedenle söz konusu darbeciler, Ankara, İstanbul ve Muğla'daki mahkemelerce karara bağlanan dava dosyalarındaki 139 şehidin ölümünden sorumlu tutularak 139'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"Anayasal düzeni ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikaste teşebbüs" suçlarından da birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen bu isimlerin, ayrıca 108 kişinin şehit edilmesine ilişkin dosyaları ayrıldı.

Şehitlerin faillerine ait dosyaların karara bağlanmasının ardından sözde konsey üyesi 20 darbeci, bir kez daha Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, 20 Haziran’da Genelkurmay çatı davası karara bağlanmıştı.

Buna göre "çatı" davası olarak bilinen dava dosyasındaki 224 sanıktan 133'ü en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Konsey üyesi sanıklar Öztürk, Selçuk, Dişli, Evrim, Gürcan, Caha, Partigöç, Harmancık, Sürer, Akyüz, Turhan, Alakuş, Özçetin, Koçyiğit, Avıalan, Yıkılkan ve Barış "Anayasa'yı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast suçlarından birer, 139 kişiye yönelik "kasten öldürmek" suçundan da 139'ar kez olmak üzere toplam 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla'daki yargılamada daha önce 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sönmezateş 137 kez, eski albay Kılıç ise "Anayasa'yı ihlal" ve 139 kişiye yönelik "kasten öldürmek" suçundan 140 kez aynı cezaya mahkum edildi.

(AA)