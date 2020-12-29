Vasiyetle 4 kişiyi hayata bağladı

Antalya’da bir firmanın insan kaynakları departmanında yönetici olarak çalışırken 40 gün önce emekli olan Şükran Cankurtaran, geçen hafta ailesiyle sohbet ederken rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Cankurtaran’ın yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 çocuk annesi Şükran Cankurtaran kurtarılamadı ve beyin ölümü gerçekleşti.



KORNEALARI DA 2 KİŞİYE IŞIK OLDU

Cankurtaran’ın eşi ve çocukları, vasiyeti yerine getirip organlarını bağışladı. Karaciğer bekleyen erkek hasta M.P. (62), böbrek bekleyen erkek hastalar H.G. (55) ve F.Y. (32), Ankara’da akciğer nakli bekleyen kadın hasta H.G. (51) ile kornea bekleyen iki hasta, Şükran Cankurtaran’ın organlarıyla yeniden hayata tutundu. Hastaların hepsinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'BİRBİRİMİZE VASİYET ETMİŞTİK'

Avukat Şenol Cankurtaran, "Eşimle sohbetlerimizde organlarımızın bağışlanması konusunda birbirimize vasiyetimiz olmuştu. Eşimin beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrendiğimizde, çocuklarımla onun vasiyetini gerçekleştirdik" dedi.