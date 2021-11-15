Komplo teorileri gökyüzüne ulaştı!

Sosyal medyadaki komplo teorilerine bir yenisi daha eklenirken, bu kez komplo teorilerini ortaya atanlar, Hükümeti de Türkiye'ye yapılan bir biyolojik saldırıya göz yummakla suçladı. "Küresel güçler uçuruyor, zehirli gaz salıyorlar, bizimkiler de buna göz yumuyor" şeklindeki kara propaganda içeren paylaşımlara tepkiler de gelirken, işin doğrusunu yetkililer açıkladı.

Sabah'ta yer alan habere göre; gökyüzünde seyir halindeki hava araçlarının ardında beliren bulutumsu beyaz çizgilerle ilgili son günlerde sosyal medyada ve internet medyasında ortaya atılan iddialarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de adı geçirilmiş ve meteorolojik olaylara ilişkin uçakların artırıldığı iddiasında da bulunulmuştu.

Edinilen bilgiye göre havacılıkta "contrail" olarak adlandırılan ve "uçak izleri" olarak da bilinen yoğunlaşma izleri, seyir hâlindeki hava araçlarının jet motorlarının arkasında beliren, sıcak jet motorunun soğuk hava çevresi içinde oluşturduğu yoğunlaşma sonucu ortaya çıkan, buz zerreciklerinden oluşan bulutsu, çizgi biçimindeki izlerden oluşuyor.

EKSİ 50 DERECEDE UÇUYORLAR

Uçakların yol aldığı ortalama 25 bin ila 30 bin feet yükseklikte hava sıcaklıkları, mevsimlere göre değişiklik arz etmekle birlikte, eksi 50 santigrat derece dolaylarında gerçekleşirken, uçak yüzeyi ve bilhassa uçak motorlarından çıkan egzoz gazı çevreye göre yüksek sıcaklığa sahip bulunuyor.

Fizik kurallarına göre sıcak bir yüzeyin, soğuk bir ortamdan geçişi sırasında yoğunlaşma meydana gelirken, uçaklardan çıkan sıcak egzoz gazı da, çevresindeki düşük buhar basınçlı ve daha soğuk havayla karıştığında arkasında yoğunlaşma meydana geliyor ve gökyüzünde düzgün bir doğru şeklinde izler oluşuyor.

Kimi uçakların arkasında bu izlerin yoğun olması, kimininkinde ise nispeten daha az olması ise uçağın jet motoru gücü ve geçtiği hattaki havanın sıcaklık ve nem seviyesi ile ilgili oluyor. İz bulutlarının dağılım süresi de yine hava koşullarına ve yüksekliğe bağlı olarak değişiklik gösteriyor.