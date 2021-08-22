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22 Ağustos 2021 Pazar 11:33:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 11:33:00

Sosyal medyanın kahramanı oldu

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Tekirdağ'da apartmanın önünde mahalleli tarafından bakılan sokak köpeği belediyeye şikâyet edilince isyanını komşularına seslenerek dile getiren müzik öğretmeni Özay Kaya yaşadığı o anları anlattı.

Apartmanın önünde baktığı sokak köpeği belediyeye şikâyet edilince 'Daire 16'dayım. İsmim Özay Kaya' diye isyan eden adamın videosu sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Bir anda günün en konuşulan kişisi olan Özay Kaya konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Özay Kaya yaşadığı o anları şöyle anlattı:

Yaklaşık iki yıl önce karlı bir günde arka ayakları tutmazken Köpük'ü bulduk, durumuna çok üzüldük. İki ay boyunca her gün sütle, etle, battaniyelerin arasına sararak besledik. Karda kışta soğukta kalmasın diye ona bir tane kulübe aldık. İki aylık mücadelenin sonunda tekrar yürütmeyi başardık. Bizim böyle bir duygusal geçmişimiz var.

"MAHALLENİN SEMBOLÜ BİR KÖPEK"

Onu ölümden kurtardık. İki yıldır bizim apartmanın dışındaki, belediyeye ait olan alanda bir tane kulübede kalıyor. O orada yaşarken bir şekilde apartman yönetimi karar alıyor. 'Köpeği burada istemiyoruz, barınağı arayacağız ve onu oradan alacağız' diye konuşmuşlar. Bunun haberi geldi bana. Köpük bütün mahalleli tarafından benimsenen, ilgilenilen bir köpek. Mahallenin sembolü bir köpek. Böyle bir karar alınmasından dolayı, bir öfke anı, bir vicdan patlaması, bir duygu patlamasıyla o şekilde sesimi yükselttim.

Apartmanın aldığı bu yanlış karara tepkimi, bütün apartmana karşı sesimi duyurmak istedim. Hani bu yapılanın bütün sokak köpeklerini ilgilendirdiğini, her birimizin bir şekilde duyarlı olması gerektiğini vurgulamak için öyle bir yükseldim.

"ONA MAHALLEDİ DE BAKIYOR"

Daha sonra sosyal medyada kızım paylaşmış ve bu şekilde gündem oldu. Belediyeden köpeği almak için gelen de olmadı. Sosyal medyada benim için 'Çok istiyorsa evinde baksın' yazanlar da olmuş. Ben zaten evimde 8 yıldır gözleri görmeyen bir köpek bakıyorum. İsmi de Boby. Sokaktaki tüm köpeklere de bakıyorum ama Köpük bizim için çok ayrı bir köpek. Ona sadece biz değil, mahalleli de bakıyor. Ben mahallenin köpeğini nasıl evime alıp bakayım.

Etiketler : Özay Kaya tekirdağ mahalle köpek
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