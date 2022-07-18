Sosyal medyadan tombak eğitimi
Şanlıurfalı kalemkar, tombak ve sadekar ustası İsmail Bülbül, Osmanlı ve Selçuklu kültüründe yaygın olan sanatının inceliklerini sosyal medya üzerinden meraklılarına anlatıyor.
Şanlıurfalı kalemkar, tombak ve sadekar ustası İsmail Bülbül, Osmanlı ve Selçuklu kültüründe yaygın olan sanatının inceliklerini sosyal medya üzerinden meraklılarına anlatıyor. Yaklaşık 9 ay önce başladığı proje kapsamında her gün 1 video hazırladığını ve bunu sosyal medya aracılığıyla gençlerle paylaştığını ifade eden Bülbül, takipçilerinden 100 bininin Avrupa'dan olduğunu söyledi.