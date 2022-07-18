Sosyal medyadan tombak eğitimi

Şanlıurfalı kalemkar, tombak ve sadekar ustası İsmail Bülbül, Osmanlı ve Selçuklu kültüründe yaygın olan sanatının inceliklerini sosyal medya üzerinden meraklılarına anlatıyor. Yaklaşık 9 ay önce başladığı proje kapsamında her gün 1 video hazırladığını ve bunu sosyal medya aracılığıyla gençlerle paylaştığını ifade eden Bülbül, takipçilerinden 100 bininin Avrupa'dan olduğunu söyledi.

