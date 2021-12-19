Sosyal medyada gündem olmuştu! Saldırıya uğrayan doktor konuştu

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19 Aralık 2021 Pazar 14:21:00 - Güncelleme:19 Aralık 2021 Pazar 14:22:00

Saldırıya uğrayan doktor konuştu: Neden yaptığına anlam veremedim

Kaynak: DHA

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Aydın'da alkollü otomobil kullanırken yakalanan Tahir D. tarafından kontrol için getirildiği hastanede saldırıya uğrayan doktor Doğancan Kılıç, "Muayene edecektim, 'buyrun' dedim. O sırada bana kafa attı. Neden yaptığına anlam veremedim" dedi.

Aydın'da polisler tarafından alkol muayenesine elleri kelepçeli olarak getirilen Tahir D. tarafından uğradığı saldırıda kaşı yarılan doktor Doğancan Kılıç, "Muayene edecektim, 'buyrun' dedim. O sırada bana kafa attı. Neden yaptığına anlam veremedim" dedi.

Olay, gece yarısı Didim Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması sırasında bir sürücünün aşırı alkollü olduğunu tespit etti. Polislere alkol kontrolü sırasında zorluk çıkaran Tahir D. elleri kelepçelenerek, hastanenin acil servisine getirildi. Burada doktorun muayenesi bekleyen şüpheli sürekli polisin elinden kurtulma çabası içindeyken, iddiaya göre, bir yandan da çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Bir süre sonra doktor Doğancan Kılıç, muayene için getirilen Tahir D.'nin yanına gidip, kabine geçmesini istedi. Bu sırada 2 eli kelepçeli olan şüpheli doktora biraz daha yaklaşarak kafa attı. Aldığı darbeyle doktorun sağ kaşı yarılırken, polisler saldırgan Tahir D.'yi yere yatırarak durdurdu. O anlar hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından muayene yapılamadan emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir D., olaydan 11 saat sonra serbest kaldı.

5 DİKİŞ ATILDI

Olayın ardından Dr. Doğancan Kılıç'ın yarılan kaşına meslektaşları tarafından 5 dikiş atıldı. Neye uğradığının şaşkınlığını yaşadığını belirten Dr. Doğancan Kılıç, "Şüphelinin, polisler tarafından alkollü olduğu için muayeneye getirildiğini biliyoruz. Yanına gidip, hasta muayene yerine geçmesi için 'buyrun' dedim. Bu sırada hiçbir neden yokken bana kafa attı. Sonrasında zaten kendisini muayene edemedim. Neden böyle bir şey yatığına anlam veremedim" dedi.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Dr. Tahir D.'ye saldırıya tepkiler sosyal medyada da sürüyor. Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu fotoğraf dün gece Didim Devlet Hastanesi'nde görevi başında saldırıya uğrayan bir hekime cerrahi müdahale yapıldıktan hemen sonra çekilmiş. Bu hekim, öğrencim, meslektaşım, evladım ve bizim şikayet edebilecek kimsemiz yok. Ona bize bunu yaşatanlara, göz yumanlara lanet olsun" paylaşımında bulundu.

Etiketler : Doğancan Kılıç Aydın Tahir D Didim Devlet Hastanesi
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