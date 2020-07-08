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08 Temmuz 2020 Çarşamba 19:37:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 19:37:00

Sosyal medyada büyük tepki toplamıştı... Gözaltına alındı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet K., 3 yaşındaki yeğenine sigara içirtip görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki toplayan görüntülerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yapılan suç duyurusunun ardından Mehmet K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan Betül A.'nın (19) ardından Mardin'in Kızıltepe ilçesinde benzer olay meydana geldi. Kızıltepe'de oturan Mehmet K., sosyal medya hesabında 3 yaşındaki yeğenine sigara içirdiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. O görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet K.'ye kullanıcılar tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Mardin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yapılan suç duyurusuyla polis ekiplerince harekete geçildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Mehmet K., gözaltına alındı.

Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet K.'nin sorgusu sürüyor.

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