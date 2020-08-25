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25 Ağustos 2020 Salı 13:42:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 13:43:00

Sosyal medyadaki paylaşımlarına bebeğini de alet eden ahlaksız kadın hakkında bakanlıktan açıklama geldi

Kaynak: Akşam

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Sosyal medya hesabından müstehcen paylaşımlar yapan ve adı 'Elif Sarı' olduğu iddia edilen kişi bebeğini de buna alet edince büyük tepki topladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyu yakından takip ettiğini kaydetti.

Sosyal medya hesabında bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan Elif Sarı hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yayınladı.

Sosyal medyada Elif Sarı isimli kadının, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları Elif Sarının tutuklanması için İçişleri Bakanlığını etiketleyerek çağrı yaptı. Bir sosyal medya hesabından, "Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok" diye paylaşımda bulundu. 'elifsaritutuklansın' çağrısı binlerce kez paylaşıldı. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınlayan ve çocuğunu buna alet eden şahıs hakkında aşağıdaki açıklamanın kamuoyu ile paylaşılması gereği duyulmuştur:

Söz konusu görüntülerin tespit edilmesi sonrası ivedi olarak Bakanlığımız tarafından gerekli takip başlatılmıştır.

Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’na ilgili görüntülerdeki kişinin tespiti ve gereğinin yapılmasına ilişkin resmi yazı gönderilmiştir.

Görüntülerde yer alan mağdur çocuğumuz için uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmekte olup, çocuğumuzun bu sağlıksız ortamda kalmaması için gerekli işlemler yapılacaktır.

Çocuğunu ihmal ve istismara sürükleyen şahıs hakkında kimlik tespitinin yapılması sonrasında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.

Çocuklarımızı ihmal ve istismara açık hale getirecek, toplumsal değerlerimizin yozlaştırılmasına yol açacak her durumun karşısında ve çocuklarımızın yanında olmaya, onların üstün yararını gözeterek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

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