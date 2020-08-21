İzmir'de vahşi cinayet: Sosyal medya buluşması ölümle bitti

İstanbul'da yaşayan Ceyda Yüksel (22), Facebook'tan, İzmir'de yaşayan Serkan Dindar (41) ile tanıştı. Dindar'ın daveti üzerine İzmir'e geldi. Genç kızı otogardan alan Dindar, Çamdibi'nde yalnız yaşadığı evine getirdi. İkili önceki akşam alkol almaya başladı. Ancak bir süre sonra aralarında tartışma çıktı. Bağrışmaları ve cam kırılma seslerini duyan mahalleli polisi aradı. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Yüksel'in cansız bedenini buldu. Yüksel'in vücudunda çok sayıda cam kesiği olduğu ve bir kolunun kopma noktasına geldiği görüldü.

"112 'Yİ ARADIM KURTARAMADILAR"

Sabah'ta yer alan haberde polis, komşuların verdiği bilgiler doğrultusunda olaydan sonra kaçan Serkan Dindar'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Dindar ile tartışırken kolunu cama vurduğu öne sürülen Yüksel'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Adana'ya götürüldü.

EN ÜST SINIR ALKOLLÜ ÇIKTI



İstanbul'dan gelirken köpeğini de yanında getiren Yüksel'in, hayatını kaybetmeden önce son sözlerinin "Ambulans çağır" olduğu öğrenildi. Alkolmetrenin en üst sınırı 4.0 promil alkollü çıkan Dindar, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Dindar'ın ifadesinde, "Oda kapısında düştü, kolunu kesti. 112'yi aradım kurtaramadılar" dedi.