Sonbaharın renklerinde 'İstiklal Yolu'nu yürüyüşü

Ankara'da yaşayan 30 yaşındaki araştırma görevlisi Fırat Öter ile 28 yaşındaki kız kardeşi Bahar Öter, tarihi öneme sahip İstiklal Yolu'nu sonbaharda yürümek istedi. İki kardeş Kastamonu'dan başladıkları yürüyüşte gece konakladıkları yerlerde çadır kurdu. Kardeşlerin yürüyüşü, İnebolu'da son buldu.



Fırat Öter, "100-150 metrelik yükseliş ve inişler var. Gayet elverişli bir rota" dedi. Şerife Bacı'nın İnebolu'dan aldığı cephaneyi İstiklal Yolu'ndan kağnılarla Kastamonu'ya taşırken donarak şehit düştüğünü hatırlatan Bahar Öter de, yürüyüş sırasında duygulandığını dile getirdi.