Son güne kadar denetim

Çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak için gerçekleştirilen uygulamalarla, suçlulara göz açtırılmıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından “Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi Uygulaması” kapsamında, 81 ilde eşzamanlı olarak denetim gerçekleştirildi.

BİNLERCE PERSONEL KATILDI

47 bin 995 personelin katıldığı denetimlerde, okul ve öğrenci yurtlarına yakın alanlarda, aralarında parklar, bahçeler, ganyan bayileri, internet ve oyun salonları, alkol tütün satışı yapılan yerlerle metruk binaların da olduğu yaklaşık 50 bin nokta kontrol edildi. Denetimlerde, 23 bin 278 okul servis aracı incelemeden geçirildi. Yönetmeliğe uymamak, fazla yolcu taşımak ve emniyet kemeri takmamak gibi suçlardan 1184 kişiye ceza kesildi.

TABANCALARA EL KONULDU

145 okul servis aracı trafikten men edildi. 641 işyeri hakkında idari işlem yapıldı. Toplam 366 bin 588 şahıs sorgudan geçirildi. Aralarında hırsızlar, dolandırıcılar, cinayet suçluları, terör örgütü üyelerinin de bulunduğu aranan 1147 şahıs yakalandı. Denetimlerde çok sayıda ruhsatsız tabanca, kesici alet ve uyuşturucu maddeye el konuldu.