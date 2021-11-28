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28 Kasım 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 16:00:00

Son dansçı ayı Brütüs'ü kaybettik

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BURSA Ovakorusu Ayı Barınağı'nda, 27 yıl önce başlatılan 'Ayılara Özgürlük' projesi kapsamında getirilen 64 dansçı ayıdan tek kalan 37 yaşındaki 'Brütüs', yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle öldü.

BURSA Ovakorusu Ayı Barınağı'nda, 27 yıl önce başlatılan 'Ayılara Özgürlük' projesi kapsamında getirilen 64 dansçı ayıdan tek kalan 37 yaşındaki 'Brütüs', yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle öldü. Barınak Şefi Azizcan Sezer, "Brütüs'ün ölümüyle birlikte şu an Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla dans ettirilmiş olan bozayı kalmadı" dedi.

'Ayılara Özgürlük Projesi' kapsamında 1994 yılında sokaklarda insanlar tarafından dans ettirilirken toplanan 64 ayı, doğal ortamlarında yaşamlarını sürmesi için Türkiye'de tek olan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Geçen süre içerisinde bu ayılardan 63'ü yaşlılığa bağlı doğal nedenlerle ölürken, sadece 'Brütüs' kaldı. Barınakta bulunan 10'u yavru, 64'ü yetişkin 74 bozayının en yaşlısı olan, 37 yaşındaki 'Brütüs' de yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle öldü. Brütüs'ün ölümüyle birlikte Türkiye'de bilinen son dansçı ayı da hayatını kaybetmiş oldu.

Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, "1996 yılında merkezimiz kurulduğu günden beri Brütüs isimli bozayımız bizimle birlikteydi. Geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak, 37 yaşında Brütüs isimli boz ayımızı kaybettik. Yaklaşık 25 yıl kadar merkezimizde yaşadı. Merkezimizde kaldığı sürece Brütüs, sakin mizaçlı ve sevecen bir ayıydı. Yaklaşık 5-6 yıldır, yaşlandığından beri, özel bir beslenme programı uygulamaya başlamıştık. Sürekli izleniyordu, kontrolleri yapılıyordu. Geçtiğimiz günlerde de 37 yaşında hayata gözlerini yumdu" diye konuştu.

Sezer, Brütüs'ün ölümüyle birlikte Türkiye'de dans ettirilen başka bozayı kalmadığını belirtti.

Etiketler : Son dansçı ayı Brütüs Brütüs Türkiye bozayı
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