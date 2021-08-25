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25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:00:00

Somalili gencin vefası

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Türk Kızılay bünyesinde afet yönetim uzmanı olarak görev alan Somalili Said Ali Nur, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası yapılan yardım çalışmalarına katılarak, vefa örneği sergiliyor.

Türk Kızılay bünyesinde afet yönetim uzmanı olarak görev alan Somalili Said Ali Nur, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası yapılan yardım çalışmalarına katılarak, vefa örneği sergiliyor.

Said Ali Nur, "Türkiye'nin ülkeme yaptığı yardımları, Türk halkına olan borcumu geri ödemek için buradayım. Ne kadar çalışsam bize yaptıklarını hiç ödeyemem ama en azından yardımcı olmaya çalışıyorum" diyor.

Etiketler : Türk Kızılay Somalili Said Ali Nur Sinop Ayancık ilçesi
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