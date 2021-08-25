Somalili gencin vefası

Türk Kızılay bünyesinde afet yönetim uzmanı olarak görev alan Somalili Said Ali Nur, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası yapılan yardım çalışmalarına katılarak, vefa örneği sergiliyor.



Said Ali Nur, "Türkiye'nin ülkeme yaptığı yardımları, Türk halkına olan borcumu geri ödemek için buradayım. Ne kadar çalışsam bize yaptıklarını hiç ödeyemem ama en azından yardımcı olmaya çalışıyorum" diyor.