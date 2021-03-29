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29 Mart 2021 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 17:30:00

Sokaktan kurtarmak için eğitim fırsatı

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Çeşitli nedenlerle sokaklarda geçici veya sürekli olarak yaşamak zorunda kalan kimsesiz ve ihtiyaç sahibi gençler, aldıkları kahve eğitimiyle hayatlarında yeni sayfa açmayı hedefliyor.

Çeşitli nedenlerle sokaklarda geçici veya sürekli olarak yaşamak zorunda kalan kimsesiz ve ihtiyaç sahibi gençler, aldıkları kahve eğitimiyle hayatlarında yeni sayfa açmayı hedefliyor. Umut Çocukları Derneği aracılığıyla Bakırköy'deki Kahvemin Tadı Akademisi'nde barista eğitimi alan kursiyerler, 'Kendimize yeni bir hayat kurmak istiyoruz' diyor.

Kimisi uzun yıllardır kimisi daha kısa süre sokaklarda kalarak yaşam mücadelesi veren kursiyerler, kahve uzmanı Yunus Çakmak'tan kahveye dair her şeyi öğreniyor. Yunus Çakmak, ortalama 15 yıldır kahve sektöründe olduğunu ve 6 yıldır kendi şirketinde kahve eğitimleri verdiğini söyledi. Türkiye'de kahve üzerine büyük firmalara danışmanlık hizmeti verdiğini anlatan Çakmak, şu ana kadar 100'e yakın kimsesiz veya yardıma muhtaç kursiyere kahve eğitimi verdiğini kaydetti. Çakmak, eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifika verdiklerini ve bu kişilere iş bulma konusunda da yardımcı olduklarını belirtti.

Kahve eğitimini almak isteyen kursiyerlerin kötü alışkanlıklardan arındırılmış olarak kursa geldiğini ve eğitimlerde zorlanmadığını dile getiren Çakmak, şöyle devam etti: "Kahve eğitimi verip kendilerini meslek sahibi edindiriyoruz. Takibini de iş yönlendirmesi babında yapıyoruz, bir yere yerleştiriyoruz veya tavsiye ediyoruz. Mekan sahipleri birkaç yerde önyargıyla yaklaştı. 'Bu daha önce bir şey kullandı, bunu çalıştıramayız' tarzında 12-13 yerden bu şekilde tepki geldi. Bu önyargıları aşmamız gerekiyor. Yardımcı olmazsak bu insanlar ne yapsın? Adam ne güzel gelmiş, kahve eğitimi almış."

Etiketler : Umut Çocukları Derneği Kahvemin Tadı Akademisi KİMSESİZ ÇOCUKLAR
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