Sokakta oynarken mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Gaziantep'te iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında sokakta oynarken vücuduna mermi isabet eden çocuk yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde, dün iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
Kavga sırasında sokakta oyun oynayan ve vücuduna mermi isabet eden 8 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin ağır yaralandı.
Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.
Hüseyin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
6 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.