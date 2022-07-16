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16 Temmuz 2022 Cumartesi 23:40:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 23:40:00

Sokakta oynarken mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Gaziantep'te iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında sokakta oynarken vücuduna mermi isabet eden çocuk yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde, dün iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavga sırasında sokakta oyun oynayan ve vücuduna mermi isabet eden 8 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin ağır yaralandı.

Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Hüseyin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

6 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet
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