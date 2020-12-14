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14 Aralık 2020 Pazartesi 18:45:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 18:45:00

Sokaklar sahnesi oldu

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Komedyen Oktay Şenol, pandemi nedeniyle gösteri salonları kapanınca İstanbul'un meydanlarını kendisine sahne yaptı.

Beşiktaş ve Kadıköy meydanlarında şovuna devam eden Şenol, 'Sokak müzisyeni varsa sokak komedyeni de olur' diyor.

BİR ÇIKIŞ YOLU ARADI

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 2016 yılında mezun olduktan sonra Antalya'da tek kişilik stand-up gösterileri yapmaya başlayan Oktay Şenol, birkaç yıl önce yerleştiği İstanbul'da da çocukluk hayali olan komedyenliğe devam ediyor. 28 yaşındaki Şenol, pandemi nedeniyle sahnelerin kapanması sonrası izleyiciyle bulaşmak için farklı arayışlara girdi.

NOTLARININ ARASINDA

Bu sırada evde stand-up notlarını karıştırırken komedyenlerle müzisyenleri karşılaştırdığı bir esprisine rastlayan Şenol'un aklına, müzisyenler gibi sokakta komedi yapma fikri geldi. Bir hoparlör ve bir mikrofon alarak bunu denemeye karar veren Şenol, ilk gösterisini Eylül'de Kadıköy ve Beşiktaş’ta vapur iskelesi yanında yaptı. Olumlu tepkiler alınca gösterileri sürdürdü.

Gösteri 5-10 dakika sürüyor

Oktay Şenol, günlük hayattan, spordan, sanattan, pandemiden, başından geçen komik durumlardan ve herkesi ilgilendiren konulardan espriler yapmaya başlıyor. İlk başta olaya meraklı gözlerle bakan seyirciler de durumu kavradıktan sonra Şenol'u daha dikkatle takip ediyor. Meraklı bakışlar yüzlerde ilgiye ve tebessüme dönüşüyor. 5-10 dakika süren gösteri alkışlarla sona eriyor.

Etiketler : Oktay Şenol komedyen sokak
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