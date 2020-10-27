Sokak lambaları pembe yandı

Ekim ayı, her yıl tüm dünyada ve Türkiye’de ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak kabul edilirken, Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ), meme kanserinde erken tanıya dikkat çekmek için pembe sokak lambaları projesini hayata geçirdi.

Osmangazi İlçesi’nde lambaların direkleri pembe kumaşlarla kaplanırken, sokaklar da erken teşhise dikkat çeken afişlerle donatıldı. Sokak lambalarının pembe yandığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.