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27 Ekim 2020 Salı 21:51:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 15:49:00

Sokak lambaları pembe yandı

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Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ), meme kanserinde erken tanıya dikkat çekmek için pembe sokak lambaları projesini hayata geçirdi.

Ekim ayı, her yıl tüm dünyada ve Türkiye’de ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak kabul edilirken, Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ), meme kanserinde erken tanıya dikkat çekmek için pembe sokak lambaları projesini hayata geçirdi.

Osmangazi İlçesi’nde lambaların direkleri pembe kumaşlarla kaplanırken, sokaklar da erken teşhise dikkat çeken afişlerle donatıldı. Sokak lambalarının pembe yandığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Etiketler : SOAK LAMBASI PEMBE OSMANGAZİ
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