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21 Ocak 2021 Perşembe 23:26:00 - Güncelleme:22 Ocak 2021 Cuma 10:25:00

Sokak kedilerini ısıtan mağaza

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir mağaza, kışı rahat geçirmeleri için, soğuk havalarda üşüyen sokak kedilerini içeri alıyor.

Mağazaya alışan "Tarçın" ve "Dombili" ismini verdikleri kedileri sahiplenen iş yeri sahipleri, mağazada kediler için özel bir alan oluşturdu. Mağazaya gelen müşteriler, ürünler arasında raflarda uyuyan ve içeride rahatça dolaşan kedileri görünce şaşkınlık yaşıyor.

Mağaza çalışanları ve müşterilerin maskotu haline gelen "Tarçın" ve "Dombili", kışı rahat bir şekilde geçiriyor. İş yeri sahibi Hasan Hüseyin Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki sokak kedisini sahiplendiklerini belirtti. Kedilerden Tarçın'ın, akşamları mağazada kaldığını kaydeden Çiçek, "Hayvanlar soğukta üşüyor, hastalanıyorlar. Minderlerini, yastıklarını yaparak, onlara güzel bir ortam sağlamak için burayı hazırladık. Tarçın artık bizden biri oldu. Bir kedimiz de girişte var. Zaman zaman diğer sokak hayvanları da geliyor. Onlara da elimizden geldiği kadar beslenme ve barınma imkanı sağlıyoruz." diye konuştu. Müşterilerin kedilerle yakından ilgilendiğini aktaran Çiçek, "Müşteriler görünce çok mutlu oluyor, alıp seviyorlar. Korkanlar da yavaş yavaş alışıyorlar. Kedilerimizi sevmek için gelenler de var. Sürekli gelenler var, 'Tarçın burada mı' diye soran müşteriler var." dedi. Çiçek, kısıtlama dönemlerinde hem kendi kedilerini hem de sokak kedilerini beslediklerini ifade ederek, "Kış ayı olduğu için barınma imkanları çok zor. Halkımızdan rica ediyorum, gördükleri kedi ve köpeklere yardımcı olurlarsa çok mutlu olurum. Bu soğuk günlerde onların da yaşam alanlarını canlı tutup onları daha mutlu etmek için ellerinden gelen gayretleri göstermelerini rica ediyorum. Çünkü hayvanların da yaşama hakları var." ifadelerini kullandı.

Etiketler : sokak kedileri mağaza sokak hayvanları
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