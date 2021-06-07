  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı
Kanada'da kaldırımdaki yayalara çarpan minibüs dört kişinin ölümüne neden oldu
Külçe altının gramı günü kaç liradan kapattı? İşte 7 Haziran tarihli altın fiyatlarında son durum
Müziğin GNÇ yıldızları Turkcell ile parlayacak
Ahmet Şık'ın haddini aşan sözleri sonrası başsavcılık harekete geçti
"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini destekliyoruz"
Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı! Mahmur'un beyni yok edildi
Türkiye oyunu değiştiriyor: Avrupa sıraya girdi
'Mihriban'ın şairi Karakoç'un vefatının 9'uncu yılı
Mihal Gazi Türbesi'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı
Kars Barajı, su yüzeyinde kalan minare ve kuşlar ile ilgi çekiyor
Dünyanın en büyük asma köprüsü olacak
"Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur"
İBB'ye metro tepkisi çığ gibi büyüyor
Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi
Bakan müjdeyi verdi: İlave rezervler bulabiliriz
Deniz salyası tehdidi büyüyor!
Yunanistan'da Türk SİHA'sı paniği!
Afyon'da belediye seçimi! Cumhur İttifakı büyük fark attı
CIA yakında Afganistan'daki tüm üslerini kaybedecek!
Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 mesajı: Kararlıyız
Pakistan'da korkunç tren kazası
Irak ordusu PKK'ya savaş açtı!
Marmara'da 7/24 temizlik
07 Haziran 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 18:00:00

Sokak kedilerini doyuran mekan

ABONE OL

Ankara'da, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı kalan kedi kafesi, kapılarını yeniden müşterilerine ve sokak kedilerine açtı.

Ankara'da, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı kalan kedi kafesi, kapılarını yeniden müşterilerine ve sokak kedilerine açtı. İşletmeci Sema Büyükkayaer, "Amacımız, müşteriler karınlarını doyururken, kahvelerini yudumlarken başta sokak kedileri olmak üzere sokak hayvanlarına yardımcı olsunlar, kendilerini doyururken bir nebze de onları doyursunlar istedik" dedi.

Endüstri Mühendisi Sema Büyükkayaer, 2 yıl özel şirkette çalıştıktan sonra mesleğini bırakarak, hayalindeki kedi konseptli kafeyi Ankara'nın Bahçelievler semtinde Ocak 2020'de açtı. Büyükkayaer'in 'Meow Cafe' adıyla açtığı kafe, Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle yılın büyük bir bölümünde kapalı kaldı. Kafe, normalleşme adımları kapsamında bu ay başında yeniden kapılarını müşterilerine ve sokak kedilerine açtı. İsteyen herkesin evcil hayvanlarıyla gidebileceği kafenin 'Şira' ve 'Vega' adında 2 ev sahibi kedisi bulunuyor. Aynı zamanda istedikleri gibi sokağa da çıkan 'Şira' ve 'Vega' karınlarını doyurmak için kafeye gelen sokak kedileriyle kafe içinde dolaşıyor.

'AMACIMIZ SOKAK HAYVANLARINA YARDIMCI OLABİLMEK'

Kafe hakkında bilgi veren işletmeci Sema Büyükkayaer, kedi konseptli kafelerin ilk olarak uzak doğuda açıldığını belirterek, "Daha sonra ABD ve Avrupa'da yaygınlaştı. Biz Ankara'da ilk kedi kafeyiz. Bizim ilk mottomuz (slogan) hayvan dostu ve kedi aşığı olmaktı. Amacımız; hayvansever karınlarını doyururken, tatlılarını yerken, kahvelerini yudumlarken başta sokak kedileri olmak üzere sokak hayvanlarına yardımcı olsunlar, kendilerini doyururken bir nebzede onları doyursunlar istedik. Birçok hayvansever üniversite kulüpleriyle de işbirliği içerisindeyiz. Gelirimizin bir kısmını onların ihtiyaçları için kullanıyoruz. Sokak hayvanlarının mama ihtiyaçları ile veteriner hizmetlerini karşılıyoruz" dedi.

'MÜŞTERİLERİMİZ ALIŞTI'

Kafeyi açtıklarında insanların kedilerin masa aralarında gezmesini garipsediklerini anlatan Büyükkayaer, "Müşterilerimiz zamanla buna alıştı. Bizim isteğimiz zorda olsa bunu başarmaktı. Çünkü eşit koşullarda yaşıyoruz, biz de onlara yardım etmek istiyoruz. İnsanlar zamanla buna adapte oldular. Hatta bazı müşterilerimiz yemek yerken, kedileri sormaya başladı. Biz sokak hayvanlarına desteğimizi esirgemiyoruz. Aynı zamanda bize gelen ilanları ve anlaşmalı olduğumuz veterinerlerden gelen sahipsiz hayvanları sahiplendirmeye çalışıyoruz. Sahiplendirdiğimiz hayvanları unutmuyoruz; her türlü takibini yapıp destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sahiplendiğimiz hayvanlar bizim hayatımızın bir kısmını oluşturuyor, ancak biz onların hayatının tümüne etki ediyoruz. O yüzden biz onları her zaman takip ediyoruz ve şartlı sahiplendirmelerle yuvalar arıyoruz. Yani biz; müşterilerimizin karınlarını doyurmak yerine ruhunu doyurmayı tercih ediyoruz. Aynı zamanda biz de bu kafeyi işletirken ruhumuz doysun, onlarla birlikte mutlu olalım istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bir kedi tonlarca ilaçtan daha faydalıdır" diye konuştu.

Etiketler : kedi kafesi ankara korona
Ayrılık yok, iş var!

Ayrılık yok, iş var!
Aşkta büyük konuşmam!

Aşkta büyük konuşmam!
Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılık

Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılık
Erkal'ın hayatı beyazperdede

Erkal'ın hayatı beyazperdede
Estetiğe karşıyım

Estetiğe karşıyım
İyi proje olursa Burak'la oynarım

İyi proje olursa Burak'la oynarım
Tiyatro benim yasak aşkım!

Tiyatro benim yasak aşkım!
Mehmet Ali Erbil: Annemi asla sevemedim

Mehmet Ali Erbil: Annemi asla sevemedim
O sahneler kolay çekilmiyor!

O sahneler kolay çekilmiyor!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER