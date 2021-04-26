  • BIST
    1361.39
  • Dolar
    8,3056
  • Euro
    10,0297
  • Altın
    473,8450
İstanbul
5 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Turkcell ana sponsorluğunda İş'te sürdürülebilirlik zirvesi yarın gerçekleşiyor
Türkiye-Osmanlı kurnazlığı!
Olası İstanbul depremi için hazırlıklar tamamlandı
Geri sayım başladı! Emekli ikramiyeleri ne olacak?
Sputnik V Türkiye'de seri üretime başlıyor
Kobani davası başladı
Altun'dan Biden'a tepki: Hadsiz, talihsiz
Bakan Akar'dan "soykırım" tepkisi: Bu yanlış düzeltilmelidir
Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi: İstihbarat kampları yerle bir edildi
Abdullah Ağar'dan flaş sözler: Sahadaki teröristler cıyak cıyak
Bölgede dengeleri değiştirecek gelişme: KKTC'yi tanıyabilirler
HÜRKUŞ-C'de ihracat müjdesi
2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu... İşte kazananlar
YouTube'a kolaylık geldi
Sokak hayvanlarının kahvehanesi
Gölge oyununun ilk kadın ‘hayalisi'
17 yıldır aynı yuvada kuluçka
Çatıda halı saha
Guguk kuşu siyaseti
Ses kaydı yayınlandı! Çarpıcı iddia: Rusya engellemeye çalıştı
Meteoroloji'den flaş uyarı! Toz taşınımı ve sağanak geliyor
62 il ve KKTC'de FETÖ'ye operasyon! 532 kişiye gözaltı kararı
Heyecandan çenem titredi
320 dakikalık dizi geliyor
26 Nisan 2021 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 16:00:00

Sokak hayvanlarının kahvehanesi

ABONE OL

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'nde yaşayan Recep Alözkan (78), virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle faaliyeti durdurulan kahvehanesini sokak hayvanlarına açtı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'nde yaşayan Recep Alözkan (78), virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle faaliyeti durdurulan kahvehanesini sokak hayvanlarına açtı. 50 kedi ve 5 köpeğin bakımını üstlenen Alözkan, iş yerinde hayvanların hem beslenme hem de barınma ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hayrabolu ilçesine Umurbey Mahallesi'nde yaşayan ve 2 yıl önce eşini kaybeden Recep Alözkan, kendisini sokak hayvanlarının bakımına adadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle faaliyeti durdurulan kahvehanesinde 50 kedi ve 5 köpeğe bakan Alözkan, iş yerinde hayvanların hem beslenme hem de barınma ihtiyaçlarını karşılıyor.

Pandemi nedeniyle kapalı olan iş yerinde sokak hayvanlarına bakan ve çevresindekilerin takdirini toplayan Recep Alözkan, "Virüs nedeni ile ölümler yükselince kahveye gelenler de azaldı ve yasak geldi zaten, ben de kedilere tahsis ediyorum burayı. Kendi imkanlarımla onlara yemek yapıp, veriyorum. Hayrabolu Belediyesi de duymuş. Bana geçen gün mama desteğinde bulundu sağ olsunlar. Ama çoğunlukla kendim kemik kaynatıp mama yapıyorum. Onlarla zaman geçirip eğleniyorum. Bazı zaman da köpekler var. Onları da besliyorum. Hanım 2 sene önce vefat etti. Ben de hanım vefat ettiğinden beri sokak hayvanlarına bakarak vakit geçirmeye çalışıyorum" dedi.

'YILLARDIR İÇİNDE HAYVAN SEVGİSİ OLAN BİRİDİR'

Mahallede yaşayan Nedim Başaran da, Alözkan'ın örnek davranış sergilediğini ifade ederek, "Recep ağabey bütün maaşını bu kedilere harcıyor. Biz de zaman zaman destek oluyoruz kendisine. Recep ağabey yıllardır burada kahvecilik yapıyor. Yıllardır içinde hayvan sevgisi olan biridir. Burada sahipsiz ne kadar hayvan varsa Recep ağabey onları sahiplenir besler. Bu hayvanlar burada toplanıyor ve kimseye zarar vermiyor. Bunlara bakılmasaydı bu hayvanlar köyde bize zarar verebilirdi" diye konuştu.

'DAHA FAZLA DESTEK BEKLİYORUZ'

Birol Alagöz ise Alözkan'a sahipsiz hayvanların bakımı konusunda daha fazla destek olunması gerektiğini dile getirerek, "Kendisi daha önce 10-15 kediye baktığını biliyorum. Ancak bugün gördüm bu sayı 40-50 kadar olmuş. Kendisini bu konuda eleştirenler de oluyor oda buna üzülüyor. Eşi vefat ettikten sonra kendisini tamamen bu hayvanlara adadı. Ne kadar sahipsiz hayvan var ise hepsini buraya getirip fırıncılardan bayat ekmek alıyor. Kemik alıyor ve kendi imkanları ile besliyor. Bizlerde zaman zaman yem desteğinde bulunuyoruz ama yetersiz. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin daha fazla destek olmasını bekliyoruz" dedi.

Etiketler : Tekirdağ Birol Alagöz SOKAK HAYVANLARI
Keşke 55 yaşında olsaydım

Keşke 55 yaşında olsaydım
‘Haydi Söyle' demeyin artık!

‘Haydi Söyle' demeyin artık!
'Kalp Yarası' tamam!

'Kalp Yarası' tamam!
Yeşilçam ruhuna online gala

Yeşilçam ruhuna online gala
Köyceğiz'de 'Aşkım Kıyamet' kampı

Köyceğiz'de 'Aşkım Kıyamet' kampı
Hakan Altun yoğun bakımdan çıktı

Hakan Altun yoğun bakımdan çıktı
Koronaya karşı serum takviyesi

Koronaya karşı serum takviyesi
‘Kovan' filmiyle Moskova'da

‘Kovan' filmiyle Moskova'da
Sürpriz proje yolda

Sürpriz proje yolda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER