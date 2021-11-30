Sokak hayvanlarını beslemek için empati karavanı

Kocaeli ve Almanya'da geri dönüşüm fabrikası bulunan hayvansever iş insanı Murat İlgar, sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunmak için "Empati" adını verdiği karavanıyla Türkiye turuna çıktı.



Şimdiye kadar İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, Rize ve Kars'ın da aralarında olduğu 15 şehirde sokak hayvanlarını besleyen İlgar, Ege ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı kentlere de giderek turunu tamamlayacak.

Murat İlgar, "Dostlarımıza sahip çıkmamız lazım" dedi.