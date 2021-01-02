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02 Ocak 2021 Cumartesi 02:22:00 - Güncelleme:02 Ocak 2021 Cumartesi 12:26:00

Sokak hayvanlarına klarnetli konser

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İstanbul Silivri'de bir tekstil fabrikasında çalışan Ferdi Çek, boş zamanlarında sokaklarda müzik yapıyor.

Daha önce de sokak köpeklerinin yanına giderek klarnet çalan 26 yaşındaki Çek, onların ayağa kalkarak havlamasıyla şaşırmış, o anların yer aldığı video ise sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Klarnet çaldığında hayvanların gözlerindeki mutluluğu gördüğünü söyleyen Çek, bu kez Çorlu’da hayvan barınağında konser verdi.

Müziği ve hayvanları çok sevdiğini söyleyen Çek, "Daha önce de böyle bir projede yer almıştım. Ben aslında hayvanları anlamak için onlara klarnet çalıyorum. Onların bizlere zarar vermeyeceğini anlatmak için biraz çabalamak istemiştim. Tepki almıştım sosyal medyadan. Hayvanları kullandığım söylendi. Ben böyle bir şey düşünmemiştim. Kesinlikle onları sevdiğim için yani onlara destek olmak için bu işi yapıyorum aslında. Fabrikada çalışıyorum boş zamanlarım da bu işi yapıyorum. Benimsemek amacıyla bunu yapıyorum. Hayvanların sevgisini hissediyorum. Bakış açımı onlara doğru yöneltmek, hayvanları sevdiğimi hissettirmek istedim. Çünkü huzur var onlarda" dedi.

Etiketler : klarnet konser ferdi çek
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