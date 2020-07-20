  • BIST
    119502
  • Dolar
    6,8599
  • Euro
    7,8653
  • Altın
    399,6850
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor
Bakan Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi paylaşımı
Habur'da teslim olan 5 teröristten 4'ü tutuklandı
Türkiye'ye karşı kullanılacaktı! Kukla Hafter dünyaya rezil oldu!
Deniz Aytekin Almanya'da 'Yılın hakemi' seçildi
İran'da Kovid-19'dan bir günde 217 kişi hayatını kaybetti
YÖK'ten sanal fuar: Türk üniversiteleri tanıtılacak
AK Parti 'Netflix' iddialarına son noktayı koydu: Pazarlık ya da bir restleşme yok
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 777 bini geçti
Ermenistan, Türkiye-Azerbaycan enerji ve taşımacılık koridorlarını tehdit ediyor
Van'da bir acı haber daha! Can kaybı 60'a yükseldi
Ankara'da kritik Libya zirvesi! Üç bakan bir araya geldi
Sokağa çıkma yasağı cezasını mahkeme düşürdü!
İtalya'nın yanardağı patladı
Trakya'da 'agro turizmi' atağı
Türkiye'den yeni silah satışı! Tırlara yüklenerek yola çıktı
Türkiye kapasiteyi artırdı! Ankara ve Moskova pazarlık masasında
Yılın ilk yarısında en çok harcama yapılan sektörler belli oldu
Otobüs firmalarından bayram için ek sefer açıklaması!
Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı görüştü
Terörden temizlenen Tunceli'de zipline ve raftinge yoğun ilgi
'Ayasofya Camisi'ne ait bazı eserler müzeye çevrilirken yapıdan uzaklaştırıldı'
Araştırma sonuçları açıklandı! Koronayla mücadelede en başarılı ülkeler belli oldu...
'Araç kiralamadan önce fotoğrafını çekin' uyarısı
20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:08:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:08:00

Sokağa çıkma yasağı ihlaline verilen para cezasını mahkeme düşürdü

Kaynak: DHA

ABONE OL

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıktığı için 3 bin 150 TL para cezası uygulanan Hikmet İldeniz (60) mahkemeye itiraz etti. Kayseri 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, cezanın üst sınırdan verilme nedeni belirtilmediği gerekçesiyle, cezayı bin TL'ye düşürdü.

Merkez Melikgazi ilçesinde oturan Hikmet İldeniz, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu 25 Nisan'da dışarı çıktı. Polis ekiplerinin çevirdiği İldeniz’e 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. İldeniz, adliyeye giderek 3 bin 150 TL tutarındaki cezaya itiraz etti.

Kayseri 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen davaya Hikmet İldeniz katılmazken, avukatı İbrahim Kaan yer aldı. Mahkemede, ezanın üst sınırdan verilme nedeni belirtilmediği gerekçesiyle 3 bin 150 TL tutarındaki ceza bin TL'ye düşürüldü. Hikmet İldeniz'in avukatı İbrahim Kaan, mahkemenin itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Mahkeme 3 bin 150'nin 2 bin 150’lik kısmını iptal ederek, cezayı en alt sınırdan bin TL olarak düzeltti. Kabahat eylemi için kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru dikkate alınmalıdır. Ceza tayin edilirken, alt sınırdan uzaklaştırılarak üst sınırdan idari para cezası verilmiş. Bunun gerekçesinin belirtilmesi gerekirken, neden üst sınırdan ceza tayin edildiği idari yaptırım kararında belirtilmemiş. Kısaca, iptal sebebi tutulan tutanakta gerekçenin yazılmamasıdır. Bu nedenle mahkeme cezayı alt sınırdan verdi" dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER