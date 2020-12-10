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10 Aralık 2020 Perşembe 07:14:00 - Güncelleme:10 Aralık 2020 Perşembe 07:14:00

Sokağa çıkma yasağı hayatını değiştirdi

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Türkiye'de Mart ayında görülmeye başlanan koronavirüs, birçok kişinin hayatını olumsuz etkilerken virüsü fırsata çevirip yeni iş edinenler de oldu.

Aydın Efeler İlçesi’nde yaşayan 44 yaşındaki Mahmut Sami Yıldırım, sokağa çıkma yasağından etkilenmemek için tavuk edinip doğa ile iç içe yaşamayı tercih edince hayatı değişti. Bir anda yeni bir meslek edinen Mahmut Sami Yıldırım, şimdi yumurta siparişlerine yetişmez hale geldi.

Şehirde yaşamasına rağmen çocukluğundan bu yana evcil hayvan beslediğini ve 43 yaşına kadar çalışma hayatındaki yorgunluğunu doğa ile iç içe yaşayarak atan Mahmut Sami Yıldırım, herkesin hayatını olumsuz etkileyen Korona virüsü kendisi için fırsata çevirdi. Bir anda kendisini tavuklarla iç içe bir hayatın içinde bulduğunu belirten Yıldırım yeni hayatından oldukça mutlu olduğunu belirterek “Evde sıkılmamak için başlamıştım, artık hiç sıkılmıyorum” dedi.

ÇİFTÇİLERİN ÖZGÜRLÜĞÜNE İMRENMİŞ

Koronavirüs sürecine kadar çeşitli kollarda ticari işlerinin olduğunu belirten Mahmut Sami Yıldırım, “Sokağa çıkma yasağı başlayınca evde çok sıkıldım. Bu bende ciddi stres oluşturdu. Stresten kurtulmak ve sokağa çıkma yasağından etkilenmemek için ovada bir yer kiralayıp tavuk, hindi ve kuzu bakmaya başladım. Hayvanlarım sayesinde özgürlüğüme kavuştum. Amacım para kazanmak değil hobi ve özgürlük idi. Bir anda işin boyutu değişti. Tavukların sayısını arttırıp Tarım Bakanlığı’ndan onaylı kümes oluşturup yumurta paketleme tesisi kurdum. Organik gezen tavuk yumurtası üretmeye başladım. Bayilerimiz oldu. Stresten uzak bir yaşama sahip oldum. Kar amaçlı başladığımız bir iş değildi, daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu sevimli hayvanlarla stresten uzak bir uğraş edindik” diye konuştu.

Etiketler : koronavirüs Mahmut Sami Yıldırım sokağa çıkma yasağı
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