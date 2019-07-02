ŞOK aktüel ürünleri 3 Temmuz kataloğu yayınlandı! ŞOK market aktüel ürünleri neler? sorusu tüketiciler tarafından heyecanla araştırılıyor. Birbirinden güzel ürünleri uygun fiyat avantajı ile sunan ŞOK'ta aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. ŞOK market 3-9 Temmuz 2019 aktüel ürünler kataloğunu müşterileri ile paylaştı. Bu hafta ŞOK markette; 3 Kişilik Salıncak 249 TL. Ahşap Kollu Katlanır Sandalye 44.90 TL. Kamp Sandalyesi 44.90 TL. Dijitsu Markası ile 2 yıl garantili Vantilatör 95 TL. Hamak 12.95 TL. Oyuncak Olta Seti 12.95 TL. Gokıdy Su tabancası 9.99 TL. Çek Bırak Metal Traktör 16.95 TL olarak satışa sunulacak. ŞOK aktüel ürünleri sizlerle...

ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

Elektrikli çelik Su Isıtıcı 47.90 TL. Bluetooth Hoparlör 29.90 TL. Bluetooth Kulaklık 49.90 TL. yayınlandığı dönemlerde büyük ilgi gören Karaoke Mikrofon 49.90 TL.

3 Kişilik Salıncak 249 TL. Ahşap Kollu Katlanır Sandalye 44.90 TL. Kamp Sandalyesi 44.90 TL. Dijitsu Markası ile 2 yıl garantili Vantilatör 95 TL. Hamak 12.95 TL. Oyuncak Olta Seti 12.95 TL. Gokıdy Su tabancası 9.99 TL. Çek Bırak Metal Traktör 16.95 TL.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ 3 TEMMUZ KATALOĞU YAYINLANDI!