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11 Ocak 2022 Salı 18:35:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 18:35:00

Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Kaynak: AA

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Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar, kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 6 ila 12 azalacak.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile yarından itibaren yağışların; Marmara Bölgesi'nden başlayarak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ankara'da yağışların yarın genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, perşembe günü ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da yarın hava sıcaklıklarının kuvvetli poyraz ile birlikte hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü il genelinde yer yer kar yağışı bekleniyor.

İzmir'de yarın sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

Etiketler : Meteoroloji Sağanak Fırtına Kar Yağışı
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