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16 Mart 2021 Salı 16:40:00 - Güncelleme:16 Mart 2021 Salı 16:40:00

Soğuk patilerden mama teşekkürü

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hayvansever Türkü Doğa'nın sosyal medya üzerinden başlattığı "Soğuk Patiler" isimli kumbara hesabı sayesinde, yurdun dört bir yanından kente mama gönderildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hayvansever Türkü Doğa'nın sosyal medya üzerinden başlattığı "Soğuk Patiler" isimli kumbara hesabı sayesinde, yurdun dört bir yanından kente mama gönderildi. Doğa, mamaları, arkadaşlarıyla mahalle mahalle gezerek sokak köpekleri ve kedilere dağıttı.

Etiketler : kars sarıkamış sokak hayvanları
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