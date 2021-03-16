Soğuk patilerden mama teşekkürü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hayvansever Türkü Doğa'nın sosyal medya üzerinden başlattığı "Soğuk Patiler" isimli kumbara hesabı sayesinde, yurdun dört bir yanından kente mama gönderildi. Doğa, mamaları, arkadaşlarıyla mahalle mahalle gezerek sokak köpekleri ve kedilere dağıttı.

