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26 Temmuz 2020 Pazar 15:54:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 15:54:00

Şoför kalp krizi geçirdi otobüs kaza yaptı!

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: İstanbul, Kadıköy'de sürücüsünün kalp krizi geçirdiği yolcu otobüsü karşı şeritteki kaldırıma çarptıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçesine girdi. Kazada şoför ve otobüsteki 4 yolcu yaralandı.

Kadıköy'de seyir halindeki İETT otobüsünün şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu, otobüs karşı şeritteki kaldırıma ve ardından da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçesine girdi. Kazada şoförle birlikte otobüs içindeki 4 yolcu da yaralandı.

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde Kadıköy istikametine ilerleyen İETT otobüsü saat 13.55'te karşı şeride geçti. Kaldırıma çıkan otobüs daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçesine girdi. Otobüs şoförü Orhan A.'nın (52) kalp krizi geçirmesi nedeniyle meydana geldiği öğrenilen kazada 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla şoför ve diğer 4 yaralı hastanelere kaldırıldı. 

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