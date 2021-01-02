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02 Ocak 2021 Cumartesi 02:20:00 - Güncelleme:02 Ocak 2021 Cumartesi 14:52:00

SMA hastası Yağmur yardım bekliyor

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Mersin'de yaşayan Serap ve Mehmet Tok çiftinin Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası kızları 17 aylık Yağmur Deniz için 2,4 milyon dolarlık gen tedavisine başlanması gerekiyor.

Merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde oturan Serap ve Mehmet Tok çiftinin 17 ay önce üçüncü kız çocukları dünyaya geldi. Çift, Yağmur Deniz adını verdikleri kızlarının 40 günlükken hareketlerinde yavaşlama olduğunu fark edince, kontrol amaçlı hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkikler ve genetik test sonucunda, Yağmur Deniz'e SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Kızlarının rahatsızlığını öğrenen Tok çifti, ayakta durmakta güçlük çeken, hareket kabiliyeti iyice yavaşlayan Yağmur Deniz'in hemen tedavisine başladı. Yaklaşık 7 ay Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kalan Yağmur Deniz, eve getirildi. Evde yeniden rahatsızlanan Yağmur Deniz, 10 gündür tedavi altında. Tok çifti, kızları için ABD'de 2 yaş altı SMA hastalarına uygulanan gen tedavisinin bir an önce başlaması gerektiğini söyledi.

Yağmur Deniz'in 'Zolgensma Gen' adlı ilaçla tedavi olması gerektiğini belirten baba Mehmet Tok, "İlacı almak için 6,5 ayımız kaldı. Bunun için bir kampanya başlattık. Şu ana kadar 25 bin lira toplandı. Bağışta bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Mersin’in 3 milyon nüfusu var. 700 bin kişi 30 TL bağış yaparsa kızımızın tedavisi için gerekli ücret toplanabilir. Çok büyük bağışlara da gerek yok. Yapılan her bağış Yağmur’a nefes olacak. Bir baba olarak kızımı kaybetmek istemiyorum” dedi.

Serap Tok, "Tek hayalim kızımın iyileştiğini, parka gidip oyun oynadığını görmek. Sadece 6,5 ayı kaldı, Yağmur'um ölmesin' dedi. Baba Mehmet Tok da, "Şu ana kadar 25 bin lira toplandı. Mersin’in 3 milyon nüfusu var. 700 bin kişi 30 TL bağış yaparsa kızımızın tedavisi için gerekli miktar toplanabilir. Çok büyük bağışlara da gerek yok. Yapılan her bağış Yağmur’a nefes olacak. Bir baba olarak kızımı kaybetmek istemiyorum” diye hayırseverlere seslendi.

Etiketler : sma mehmet tok yağmur deniz
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