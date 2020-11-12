12 Kasım 2020 Perşembe 20:05:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 11:52:00
Siyam ikizleri Ankara'ya getirildi
Suriye'nin Afrin kasabasında 14 gün önce vücutlarından birbirlerine yapışık halde doğan 2 kız kardeş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi.
4 gün hastanenin acil servisinde tedavileri süren bebekler, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi. 4 kilo 200 gram ağırlığındaki siyam ikizleri, Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde tedaviye alındı.