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08 Ocak 2022 Cumartesi 09:13:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 09:17:00

Sivas'ta yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı

Kaynak: DHA

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kemreli köyü yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'ten Trabzon'a giden Kadir Çam yönetimindeki 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Savrulan otobüs yolun sol tarafındaki şarampole inip, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, kamyonet sürücüsü ile yanındaki Hasan Hüseyin Taşkıran (31) öldü, otobüs şoförü Kadir Çam, muavin Mustafa Gürbüz ile yolcular Sibel Kaya, Zehra Yozoğulları, Talat Büyük, Damla Büyük, Mehmet Fatih Köroğlu, Ömer Aydın, Burak Yoksul, İrem Taştekin, Ahmet Mete Emiroğlu, Fatma Tuğçe Koçakütük, Soner Özdemir, Bakiye Yıldız, Afganistan uyruklu Belkıs Rezai, Gholam Rasul, Fereshte, Omid ve Reyhan Hosseini yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 yaralı, ilk müdahalenin ardından Sivas kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Ölen 2 kişinin cenazesi ise İmranlı Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

Etiketler : sivas yolcu otobüsü kamyonet kaza
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