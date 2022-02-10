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10 Şubat 2022 Perşembe 21:05:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 21:05:00

Sivas'ta yolcu otobüsü ile iki tır çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Kaynak: AA

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Sivas'ta yolcu otobüsü ile iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Yolcu otobüsü ile iki tır, Sivas-Kayseri kara yolu Maksutlu köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler : Trafik Kazası Polis Kaza
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