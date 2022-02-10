10 Şubat 2022 Perşembe 21:05:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 21:05:00
Sivas'ta yolcu otobüsü ile iki tır çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
Kaynak: AA
ABONE OL
Sivas'ta yolcu otobüsü ile iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Yolcu otobüsü ile iki tır, Sivas-Kayseri kara yolu Maksutlu köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.