Sivas'ta sulama kanalına düşen 2 çocuk öldü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk hayatını kaybetti.

Mumcuçiftliği köyünde tarım işçisi olarak çalışan 2 aile, tarladan döndükten sonra çocukları 2 yaşındaki Devran ve 3 yaşındaki Ramazan Konaç'ın yanlarında olmadığını fark etti.

Yapılan aramada çocuklar çadırların yanındaki sulama kanalında bulundu.

Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.