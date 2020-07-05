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05 Temmuz 2020 Pazar 21:47:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 21:47:00

Sivas'ta sulama kanalına düşen 2 çocuk öldü

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk hayatını kaybetti.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk hayatını kaybetti.

Mumcuçiftliği köyünde tarım işçisi olarak çalışan 2 aile, tarladan döndükten sonra çocukları 2 yaşındaki Devran ve 3 yaşındaki Ramazan Konaç'ın yanlarında olmadığını fark etti.

Yapılan aramada çocuklar çadırların yanındaki sulama kanalında bulundu.

Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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