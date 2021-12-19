Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı
Kaynak: AA
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından Doğanşar, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Ulaş ilçelerine bağlı 39 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, söz konusu köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı, Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı, Kızılırmak ile Kardeşler Tepesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.
- Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı
- Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 19 Aralık
- İzmir'de maden ocağında göçük: 22 işçi hafif yaralandı
- Türkiye, Suriyeli savaş mağdurlarını sıcak yuvaya kavuşturuyor
- Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı