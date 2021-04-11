  • BIST
    1393.24
  • Dolar
    8,1550
  • Euro
    9,7089
  • Altın
    457,3120
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ramazan ayının ruhu TRT'de özel içeriklerle yansıtılacak
Gerekçeli karar açıklandı
Kent merkezi Nisan ayında beyaza büründü
Bu kadarına da pes!
Dünyanın teknoloji olarak en ilerisi! Tarihi testin ilki başarıyla yapıldı
Sorumluluk yükleyen şarkı
10 gün sonra bebeğine kavuştu
Önce hanım sonra yolcular
Yaşadığı tramvalar güçlendirdi
Yapımcılık sadece parayla yapılamaz
Yerli otomobile yerli çip
Libya Başbakanı Dibeybe, 14 bakanla Türkiye'ye geliyor
Zelenskiy'den ''uçak yapımı'' açıklaması
Türkiye'den 4 ülkeye yardım
Korona atlatanların psikolojisi bozuluyor
Probiyotik tüketerek kanseri önleyebiliriz
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 11 Nisan
Beldeki ağrıdan ameliyatsız kurtulun
Fazla kilo gözleri de vuruyor
Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu
'Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var'
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Rusya ile uçuşlarda herhangi değişiklik olmadığını duyurdu
2021'de 40 terör eylemi engellendi
10 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı
11 Nisan 2021 Pazar 11:09:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 11:21:00

Birçok il Nisan ayında beyaza büründü

ABONE OL

Yurdun birçok ilinde nisan ayında yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezleri beyaza büründü.

Tokat

Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Kentte sabaha kadar aralıklarla devam eden yağış sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Karın keyfini çocuklar, kayarak ve kar topu oynayarak çıkardı.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalıştı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kent çıkışında bekletilen tır ve çekicilerin geçişine izin verildi.

Yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağışı devam ediyor.

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Niğde'de kar yağışı etkili oluyor

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Niğde'de etkili olan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyrettiği Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sürücüler, kar yağışı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kar yağışıyla cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde de kar yağışı etkili oluyor. Pistlerde kar ezme çalışmaları yapılıyor.

Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir ve Yozgat

Nevşehir'de cuma akşamı başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar, ilkbaharda yöreyi beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4-5 derecede seyrettiği kentteki yüksek tepelerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan kar yağışının yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Yozgat'ta da 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas ve Niğde

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı meydanda kar güzelliği yaşandı.

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.

Niğde'de de dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kentte çiçek açan meyve ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.

Belediye ekipleri, kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Bilecik'te etkili olan kar yağışıyla Metristepe beyaza büründü

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Metristepe, 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İnönü Savaşları'nın yaşandığı 1131 rakımlı alanda betonarme olarak 24 metre yüksekliğinde yapılan ve üzerinde rölyefler, savaşa katılan birlikler ve komutanlarıyla ilgili bilgiler bulunan Metristepe Anıtı ve çevresi, beyaz örtüyle adeta seyrine doyumsuz bir görünüme kavuştu.

Beyaza bürünen bölge, drone ile görüntülendi.

Metristepe'ye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Hayriye Köyü Muhtarı Reşit Altaş, AA muhabirine, bölgeyi her yıl 10 ila 15 bin yerli turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Metristepe'ye yabancı turistlerin de ziyarette bulunduğunu aktaran Altaş, "Buranın kışı çok çetin geçmektedir. Kar yağışıyla ortaya çok güzel görüntüler çıkıyor. Herkesi buraya davet ediyoruz. Bekliyoruz, şehitlikleri ziyaret etsinler. Metristepe'yi mutlaka görsünler." diye konuştu.

Etiketler : sivas kar yağışı samet özçelik
TİKTOK çocukların yeri değil

TİKTOK çocukların yeri değil
Ayarsızım'a tarihi klip

Ayarsızım'a tarihi klip
Aramızda büyük bir sevgi var!

Aramızda büyük bir sevgi var!
Varlık içinde yokluk çektim

Varlık içinde yokluk çektim
Roberto Carlos bacaklı dediler!

Roberto Carlos bacaklı dediler!
Boğaza karşı romantizm

Boğaza karşı romantizm
Tek ilaç moral!

Tek ilaç moral!
‘Cevdet' için saçlarını kesti

‘Cevdet' için saçlarını kesti
4 yıl sonra ‘Gel de Sevme'

4 yıl sonra ‘Gel de Sevme'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER