24 Ekim 2020 Cumartesi 11:24:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 11:24:00
Sivas'ta işçileri taşıyan servis devrildi: 26 yaralı
Kaynak: AA
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde işçileri taşıyan servis yan yattı. Yaşanan kaza sonucunda 26 işçi yaralandı. Servisin, yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'nde çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi.
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