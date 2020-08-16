Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: AA
Sivas'ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri polis memuru, 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta, Burak Aslan idaresindeki otomobil, Kayseri-Malatya kara yolu Mazıkıran mevkisinde, Savaş Doğru yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Elif Hilal Doğru ve Bingöl'de görevli polis memuru Selçuk Yetişen yaralandı.
Ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yetişen, Sivas'a sevk edildi.
- Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
- İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın simge hayvanlarından zürafa 'Zarife' öldü
- Bodrum'da içme suyu hattındaki patlama nedeniyle 36 saat su kesintisi yaşanacak
- Nehre düşen kızını kurtarmaya çalışırken boğuldu
- 4 ilde 65 yaş üstüne belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması
- Unutkanlığın böylesi: İnsanlık ölmemiş