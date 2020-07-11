Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı
Sivas'ın Zara ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 1 köy karantina altına alındı.
Sivas Valiliği, ilçe Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan kararla Zara ilçesi, Göhertaş köyünün karantina alındığını soysal medya paylaşımıyla duyurdu.
Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak için; İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre; Zara İlçesi, Göhertaş köyü 10.07.2020 tarihi itibariyle Karantinaya alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır“ ifadelerine yer verildi.
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