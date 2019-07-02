Sivas olaylarında yaşamını yitirenler anıldı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, sivil toplum örgütü temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Sivas Valiliği önünden yürüyerek İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli binasına geldi.

Vali Ayhan ve beraberindekiler, burada, 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bıraktı, dua etti.

Ayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 yıl önce Sivas'ın adeta bağrına bir hançer saplanmış vaziyette olduğunu dile getirerek, "O yıl biliyorsunuz Türkiye'mizin farklı bölgelerinde bu tür hadiseler ciddi manada vuku bulmuştu ama en acısı Sivas'ta yaşandı. Öncelikle burada ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, ailelerine sabırlar diliyorum." dedi.

Olayın kendilerini derinden yaraladığını aktaran Ayhan, şunları belirtti:

"O gün, bir avuç vatandaşımızın galeyana gelmesiyle burada istenmeyen bir insanlık ayıbı işlendi. 26 yıl boyunca da bu acımızı hep yüreğimizde hissettik. 'Bu Sivas'ın ortak acısı, milletin ortak acısı.' dedik, yüreğimizde bunu hep hissettik. Bu olay, milletimizin yüreğinde derin acılar bırakmakla beraber bizi birleştirecek, bütünleştirecek, birliğimizi ve beraberliğimizi daima perçinleyecektir. Adımlarımız hep bu minvalde olacak, olmaya devam edecek. Bu sene özellikle hep beraber, burada vefat eden 35 vatandaşımızın aileleriyle anma programını yapmak istedim ancak onların henüz daha içeri giremeyeceklerine dair beyanları oldu. Tabi gönül isterdi ki beraber bu anmayı yapalım ve bu acı, toplumun, milletin acısı bizi daha da birleştirsin."

"Bu ovalar, bu dağlar, bu ırmaklar hepimizin"



Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner de 26 yıl önce 35 canı Madımak'ta kaybettiklerini anımsatarak, "Buradan gerekli dersleri hepimizin çıkardığına inanıyoruz. Hangi inançtan olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kim olursa olsun hiçbir dini inanç, insanların katledilmesine müsaade etmez. Hele bizim inancımız asla kabul etmez. Çünkü bizim İslam inancımızda kin, nefret, cebir ve şiddete yer yoktur." ifadelerini kullandı.

Eski Madımak Oteli binasının "anı müzesi" olarak tekrar düzenlemesini istediklerini aktaran Döner, şunları söyledi:

"Sayın Valimiz de hem fikirler. Acılar paylaşılarak azalır, o insanlar buraya 1993 yılında 2 Temmuz'da geldikleri zaman, 'Sizde şah diyeni öldürürlerse biz de bu yayladan şaha gideriz.' diyerek geldiler. Çünkü buralar onların da memleketi, bu şehirler hepimizin memleketi. Bu acılar hepimizin acısı, bu ovalar, bu dağlar, bu ırmaklar hepimizin gidecek, başka yerleri yok. Dolayısıyla biz beraber Çanakkale'de şehitler vermişiz. Kerbela'da, Kutül Amare'de, Kıbrıs'da beraber şehitler vermişiz. Hepimizin kanı dökülmüş bu topraklara."

"Yine yüreğimiz buruk"



Olaylarda yaşamlarını yitirenlerin aileleri ve yakınları ile bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar da Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı.

Frup, buradan sloganlar atarak, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.

2 Temmuz'da yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve anma programı tertip komitesi üyelerinin Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'ne geçişine izin verildi.

Aileler, CHP genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Orhan Sarıbal ile bazı milletvekilleri, otel önüne karanfil bıraktı.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunduğu anma programında konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, Sivas'ta yaşanan insanlık ayıbının üzerinden 26 yıl geçtiğini anımsattı.

"Yine yüreğimiz buruk, yine yüreğimizde hasret, yine yüreğimizde acı var. Acımız ilk günkü gibi yakıcılığını hala koruyor." ifadelerini kullanan Güzelgül, şöyle konuştu:

"İnsan olmanın onurunu yüreklerinde taşıyan bizler, Madımak katliamını bir kez daha lanetliyor, yetkilileri toplumsal yüzleşmeye, tarihsel sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz. Diyoruz ki insanlığa yönelik işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. Bu, hukukun evrensel değerlerine aykırıdır."

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan da Türkiye'nin dört bir tarafında anmalar yapan Alevi kurumlarına teşekkür ederek, "26 yıldır bizi yalnız bırakmadınız. Umuyorum ki 27'nci yılda da Madımak 'utanç müzesi' oluncaya kadar burada hep birlikte olacağız." dedi.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat da 26 yıldır hiçbir şeyin değişmemesine itirazları olduğunu belirterek, eski Madımak Oteli'nin "utanç müzesi" olmasını istediklerini dile getirdi.

Notlar



Anma programı için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevre iller başta olmak üzere, başka şehirlerden takviye polis ekipleri kente geldi. Sivas ve başka illerden 2 bin 800 polis, anma etkinlikleri süresince görev yaptı.

Eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokak ile yürüyüşün yapıldığı güzergah, araç trafiğine kapatıldı.

Güzergahtaki çöp konteynerleri ve park halindeki araçlar güvenlik amacıyla kaldırıldı.

Bilim ve Kültür Merkezi'nde ve yürüyüş güzergahındaki bazı noktalarda arama yapıldı.

Anma programında bir grup semah yaptı.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, Madımak Oteli'nin "utanç müzesine" dönüştürülmediği gerekçesiyle otelin içinde yer alan anı köşesine karanfil bırakmadı.

Anma programına, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra CHP ve HDP milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.

(AA)