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06 Ocak 2021 Çarşamba 23:20:00 - Güncelleme:07 Ocak 2021 Perşembe 16:56:00

Sıva altından 227 yıllık sanat sürprizi

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Elazığ'ın Keban ilçesinde 1794 yılında inşa edilen Yusuf Ziya Paşa Cami ve Külliyesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında duvar motifleri ve kalem işi bezemeler gün yüzüne çıkarıldı.

Çalışmalarda Osmanlı dönemine ait ve yıllar önce yapılan tadilatlar nedeniyle üzeri sıvayla kapatılmış duvar motifleri ve kalem işi bezemeler ortaya çıkarıldı. Bazı motiflerin ise tamamen kazınarak yok edildiği tespit edildi. Ortaya çıkarılan motif ve kalem işi bezemeler, restorasyon çalışmasıyla aslına uygun bir şekilde yeniden canlandırılacak. Ramazan ayında tamamlanması hedeflenen çalışmalardan sonra cami yeniden ibadete açılacak.

MOTİFLER ORTAYA ÇIKINCA ÇALIŞMA UZADI

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, 2 yıl sürmesi planlanan çalışmanın ortaya çıkarılan motif ve bezemeler nedeniyle bugüne kadar devam ettiğini belirterek, "1794 yılında Yusuf Ziya Paşa tarafından yaptırılan cami, 2017 yılında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmasına tabi tutuldu. Sıva altlarındaki motiflerin, süslemelerin ve hat yazılarının çıkması nedeniyle günümüze kadar geldi. İnşallah farklı eserler çıkmaz ve bir aksilik olmazsa önümüzdeki Ramazan ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Cami ve külliyemizde medrese, kütüphane ve çeşme bulunmaktadır. Sıva altlarından çıkan motiflerde lale süslemeleri, hat yazıları ve Yusuf Ziya Paşa tarafından yazılan hat yazısı ve şiiri bulundu" diye konuştu.

Etiketler : Yusuf Ziya Paşa Cami Elazığ Keban Kaymakamı Hasan Akbulut Yusuf Ziya Paşa
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