Şişli'deki AVM'de çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA
Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede söndürüldü.
İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinin çatısında bulunan elektrik kablolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çatıdan dumanların çıktığını gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli ve Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.
Kablolarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken bir süre soğutma çalışması yapıldı.
Çatıda çıkan yangın sırasında alışveriş merkezinin müşterileri içeri aldığı görüldü.
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