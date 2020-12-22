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22 Aralık 2020 Salı 01:00:00 - Güncelleme:22 Aralık 2020 Salı 09:15:00

Sırtında tahtasıyla ev ev dolaşıyor... Mobil sınıf!

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Okuldaki yazı tahtasını omzuna alarak ev ev dolaşan köy öğretmeni İhsan Kartoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin derslerden geri kalmamaları için kapı önünde, bahçede ve pencerede ders anlatıyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu köyündeki ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni İhsan Kartoğlu, uzaktan eğitimden teknolojik imkanları olmadığı için yararlanamayan köy çocukları için seferber oldu. Okuldaki yazı tahtasını omzuna alarak kar, yağmur ve çamur demeden öğrencilerin evlerinin önüne giden Kartoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle kapı önünde, bahçede ve pencerede öğrencilerine ders anlatıyor.

İNTERNET ERİŞİMİ KISITLI

Okulda 1 ve 2'nci sınıf öğrencilerinden sorumlu olduğunu ifade eden Kartoğlu, "İnternet erişimi biraz kısıtlı oluğu için haftada iki gün evleri tek tek dolaşarak öğrencilerime ders veriyorum. Öğrencilerimle bir arada olunca mutlu oluyorum” dedi. Öğrencilerin kendisini görünce daha özverili çalıştıklarını ifade eden İhsan Kartoğlu “Hem öğrencilerim hem de velilerim daha istekli oluyor" diye konuştu.

İHSAN HOCAYI ÇOK SEVİYORUZ

Öğrenci velisi Arzu Topçu, "Öğretmenimiz gerçekten eşi bulunmaz bir insan. İhsan hocayı çok seviyoruz, çocukların bir şeyler öğrenebilmesi için çok emek veriyor. Kitap, silgi, defter, kalem konusunda da yardımcı oluyor. Ondan çok memnunuz, Allah razı olsun" diye konuştu.

Etiketler : köy öğretmeni İhsan Kartoğlu Kars Kovid19 salgın
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