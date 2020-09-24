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24 Eylül 2020 Perşembe 20:57:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 20:57:00

Şırnak'ta yakınları dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yaptı

Kaynak: AA

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Oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan annelerden Emine Üstek, "Neredeyse oğlumu getirsinler bana versinler. Buraya oğlumu istemek için geliyorum ve gelmeye devam edeceğim" dedi.

Şırnak'ta, yakınları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

PKK'lı teröristler tarafından yakınları dağa kaçırılan bazı kadınlar ile onlara destek olan şehit yakınları ve gaziler, HDP İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

Bina önünde toplanan bir grup HDP'linin tepki göstermesi üzerine aileler, zılgıt çekerek "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Oğlu Metin Üstek için eyleme katılan Emine Üstek de sağlığı el verdikçe oğlunu HDP’den istemek için her perşembe eylem yapacağını söyledi.

"Neredeyse oğlumu getirsinler bana versinler. Buraya oğlumu istemek için geliyorum ve gelmeye devam edeceğim" ifadelerini kullanan Üstek, şöyle konuştu:

"Oğlumu HDP’lilerden başkası onlara teslim etmedi, oğlum onların elleriyle dağa götürüldü. Bu 13-14 yaşındaki çocuklar, nereden dağın yolunu bilecek onlar göstermezse. Neredeyse oğlumu bana getirsinler ben hep buraya oğlumu istemek için gelmeye devam edeceğim."

Teröristlerce 1987'de 12 akrabası katledilen Zehra Güngör ise HDP’nin asla Kürtlerin savunucuları olamayacağını, Kürt kanı dökerek hamileleri, çocukları diri diri yakan PKK’nın siyasi uzantısı olduğunu ifade etti.

Eşi kaçırılan Besna Katar ise Kürtçe yaptığı konuşmada eşi Metin’in 16 yıl önce odun toplamak için evden çıktığını ve kendisinden bir daha haber alamadığını söyledi.

Daha sonra eşinin PKK’lı teröristlerce kaçırıldığını öğrendiğini ifade eden Katar, "Eşim öldü mü, sağ mı bilemiyoruz. Ondan haber almak için buradayım. Eşimi HDP’den istiyorum çünkü çocuklarımızın, eşlerimizin teröristlerce götürülmesinde onların parmağı var." diye konuştu.

HDP önünde bir süre eylemlerine devam eden aileler daha sonra dağıldı.

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