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15 Ekim 2020 Perşembe 18:58:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 19:05:00

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Kaynak: AA

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PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi. Ellerinde Türk bayrakları ile "Şırnaklı kadınlar hesap soruyor", "Teröre geçit yok" yazılı dövizler ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Diyarbakırlı annelerin yaktığı ateş, Şırnak'ta da HDP'nin korkulu rüyası olmaya başladı. Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı, aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten anne Hamdiye Aslan, çocuklarını HDP'den istemek için her hafta eylem yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"Çocukların dağa kaçırılmasının sorumlusu HDP'dir." diyen Aslan, şunları kaydetti: "Çocuğumu onlar götürdü, onların geri getirmesini istiyoruz. İsterlerse getirirler. Çocuklarımızı versinler. Çocuğumu onlar dağa götürsün diye büyütmedim. Çocuğumu almadan gitmem. Her hafta buraya gelmeye devam edeceğim. 5 yıldır oğlumun sesine ve yüzüne hasretim. Çocuklarımızın vebalini nasıl ödeyecekler?"

PKK'lı teröristlerce 31 yıl önce babası şehit edilen Esra Birlik de yetim büyüdüklerini belirterek, artık anaların gözyaşının dinmesini istediklerini söyledi.

Birlik, "Bu ülke, bu bayrak hepimizin. Hepimiz kardeşiz. Neyi paylaşamıyoruz? Sonuna kadar şehitlerimizin kanı ve bayrağımız için mücadele vereceğiz. Bu anaların çocukları geri getirilsin artık." dedi.

Slogan atan ve HDP'nin kanalıyla çocukları dağa kaçırılan kadınlara parti binasının balkonundaki bazı HDP'li kadınlar da tencere ve tavalarla tepki göstermeye, seslerini bastırmaya çalıştı.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

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