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19 Kasım 2020 Perşembe 00:54:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 00:54:00

Şırnak'ta şehit düşen askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Kaynak: İHA

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Şırnak'ın Irak sınırında devam eden Pençe-Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 asker için uğurlama töreni düzenlendi.

Şehitler için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törene Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Ali İhsan Ersoy, 23 Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Emniyet Müdürü Mustafa Eme Başbuğ ve silah arkadaşları katıldı.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Piyade Yarbay Rasim Sayan ve Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Sayan ve Kılıç'ın naaşları, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı. Şehitlerden Sayan'ın cenazesi, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan uçakla Edirne'ye, Kılıç'ın cenazesi de toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.

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