VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Afrikalı gençlerle buluşma
"Taliban'ın tanınması gündeme gelmedi"
Libya'dan 'seçim' açıklaması
Bakan Dönmez: Kömür ocağındaki göçükle ilgili inceleme başlatıldı
Başkan Erdoğan'dan Afrikalı gençlerle buluştuğu programa ilişkin paylaşım
Avustralya'da uçak düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanvekili Muttaki ile bir araya geldi
Zehirli aslan balığı yok satıyor!
Sosyal medyada gündem olmuştu! Saldırıya uğrayan doktor konuştu
3600 ek gösterge bekleyenlere müjde!
İkinci el satacaklar dikkat!
New York Times ortaya çıkardı... İşte Pentagon'un gizli belgeleri
Stok yapana ağır fatura!
TOGG aracını ABD'ye Turkish Cargo taşıyacak
"Yapamazsın" diyenlere aldırış etmedi
TURKOVAC'ta sevindiren gelişme
Türkiye'nin yerli veri aktarım cihazı uzayda
Milli üretime Avrupa talip oldu!
First lady'ler de Türkiye' dedi! ''Evim gibi görüyorum''
Türkiye ve Rusya bu tuzağa düşmedi
ASELSAN'dan büyük atılım!
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı
Hong Kong'ta halk sandık başında
Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı
19 Aralık 2021 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:19 Aralık 2021 Pazar 17:00:00

Şırnak'ta Hamsi Günü

ABONE OL

Şırnak'ta "Hamsi Günü" etkinliği gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda, Rize'den getirilen bir buçuk ton hamsi tavada pişirilerek dağıtıldı.

Şırnak'ta "Hamsi Günü" etkinliği gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda, Rize'den getirilen bir buçuk ton hamsi tavada pişirilerek dağıtıldı. Programda, Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendirildi. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da tulum ve kemençe ile seslendirilen ezgilere eşlik etti ve halay çekti. Vali Pehlivan, yaptığı konuşmada, hamsi mevsiminde bu etkinliği düzenlediklerini, ikincisini de Rize'de yapmayı planladıklarını söyledi. "Bu tür etkinlikler birliği, kardeşliği, sevgiyi ve dayanışmayı pekiştiriyor." ifadesini kullanan Pehlivan, şöyle konuştu: "Bugün kente gelenler, Şırnaklı hemşehrilerimizin misafirperverliklerini görenler adeta bir gönül elçisi olacaktır. Şırnak'ı anlatacaklar ve anlatmaya devam edecekler. Biz de bu birlik ve beraberliği pekiştirmek konusunda bir katkımız olabiliyorsa bunun mutluluğunu yaşarız. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Rize de Şırnak da bütün 81 il ve Türkiye bizim. Birlik ve beraberlik içerisinde, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir, iri ve diri olarak güçlü yarınlara hep birlikte yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz."

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da organizasyonun, doğu ve kuzeyin kardeşliğinin pekişmesinde önemli yer tutacağını belirtti.

Hep birlikte daha güzel günleri göreceklerini dile getiren Yarka, "Geçmişte Şırnaklı hemşehrilerimizin, özellikle gençlerimizin çektiği sıkıntılara karşı yeniliklerle, güzel günlerle hizmet etmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. Etkinliğe, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve vatandaşlar katıldı.

Etiketler : Hamsi Günü Albay Murat Bozkurt Şırnak Mehmet Yarka
İhtiyaç sahiplerine yardım eli

İhtiyaç sahiplerine yardım eli
Dizisi bitti ama sete ara vermedi

Dizisi bitti ama sete ara vermedi
Malatya'nın kazananı 'Çatlak'!

Malatya'nın kazananı 'Çatlak'!
Kanseri yendi

Kanseri yendi
Ödüllü piyanist Ankara'da konser verecek

Ödüllü piyanist Ankara'da konser verecek
Kickboks ile eridi

Kickboks ile eridi
'KaraFatma' koleksiyonunu satışa açıyor

'KaraFatma' koleksiyonunu satışa açıyor
Mesut Özil şarkı söyleyecek

Mesut Özil şarkı söyleyecek
Eski güzel tanık oldu

Eski güzel tanık oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER