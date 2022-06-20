Şırnaklı kadınlardan ‘Zin bebek'

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Yafes Aile Destek Merkezinde kadınlar, amigurumi tekniğiyle yaptıkları oyuncak bebekleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. İlçede bulunan Mem-u Zin türbesinden esinlenerek, yöresel kıyafetle yapılan oyuncak bebeğe "Zin" ismi verildi. Kursiyerlerin yaptığı oyuncak bebeklerin, sosyal medya üzerinden satışı sağlanıyor.

